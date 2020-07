Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 22.07.2020 - Ermittlungsverfahren wegen Totschlags

Konstanz (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 41-jährigen Mann aus Konstanz, der am Dienstag gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Radolfzeller Straße mit einem 37-jährigen Bekannten in Streit geraten war und diesen tödlich verletzte. Nach bisherigen Ermittlungen kam es nach vorausgegangenen körperlichen Auseinandersetzungen zur Situation, dass der 41-Jährige mit einem Messer mehrfach auf den 37-Jährigen eingestochen hat. Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht, in dem er noch am gleichen Abend verstarb. Der Tatverdächtige ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Staatsanwaltschaft Konstanz, Tel. 07531/280-2000

Polizeikommissarin Sandra Kratzer, Polizeipräsidium Konstanz, Tel. 07531/995-1016

