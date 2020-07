Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Mistelbrunn

schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Motorrad und Lastwagen (21.07.2020)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es es heute Vormittag gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 5736 zwischen Bubenbach und Mistelbrunn gekommen. Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer fuhr auf der schmalen Kreisstraße in Richtung Bubenbach, als ihm in einer Kurve ein 59-Jähriger mit seiner BMW R 1100 R entgegenkommt. Da der Lasterfahrer nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt, streifte er den entgegenkommenden Motorradfahrer, der nach rechts abgewiesen wurde und in den Straßengraben stürzte. Hierbei verletzten sich der Fahrer und seine 58-jährige Sozia so schwer, dass ein Rettungsdienst beide in eine Klinik bringen musste. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

