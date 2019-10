Polizei Mettmann

POL-ME: Info-Nachmittag zum Polizeiberuf im BIZ - Mettmann - 1910155

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Auch im Herbst des Jahres 2019 führt die Kreispolizeibehörde Mettmann weiterhin ihre speziellen Beratungsangebote für polizeiinteressierte junge Menschen durch. Neben den schon seit Jahren bekannten und bei berufsinteressierten jungen Menschen sehr beliebten "INFO-Runden" nutzt Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, natürlich auch jede andere passende Gelegenheit, um zielgerichtet Werbung für einen Berufseinstieg bei der Polizei des Landes NRW zu machen.

Eine neue Gelegenheit dazu bietet sich am nächsten Donnerstag, dem 7. November 2019, im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit, an der Marie-Curie-Straße 1-5 in Mettmann. Die Personalwerberin wird dabei nicht nur jede Menge Einblicke in die Facetten des Polizeiberufs geben, sondern auch über das Bewerbungs- sowie das mehrtägige Auswahlverfahren der Polizei im Land NRW informieren.

-- TERMINDATEN --

- Donnerstag, 7. November 2019 - Beginn 16.30 Uhr - Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) / Agentur für Arbeit - Marie-Curie-Straße 1-5, 40822 Mettmann

Weitere Auskünfte, auch außerhalb von INFO-Runden und BIZ-Terminen, erteilt auf Anfrage: Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Telefon: 02104 982-2222.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell