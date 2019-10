Polizei Mettmann

POL-ME: Totalschaden nach Zusammenstoß mit Anhänger - Ratingen - 1910154

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (30. Oktober 2019) verunfallte an der Mörikestraße in Ratingen eine Autofahrerin, indem sie in einen Anhänger fuhr.

Gegen 08:15 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem schwarzen VW Golf die Kalkstraße in Richtung Ratingen. Als sie links in die Mörikestraße einbog, übersah sie einen am Straßenrand abgestellten Autoanhänger und stieß mit diesem zusammen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger in einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert. Der VW Golf erlitt erhebliche Beschädigungen, die 22-jährige Fahrerin aus Ratingen wurde zum Glück nur leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 11.000 Euro.

