Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Petershausen) Rabiate Diebe

Konstanz / Petershausen (ots)

Ohne Hemmungen haben zwei unbekannte Täter am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ihre Fäuste eingesetzt, als sie nach einem zuvor begangenen Ladendiebstahl von einem 34-jährigen Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Wollmatinger Straße angehalten worden sind. Während die Unbekannten das Geschäft verlassen wollten, löste die Diebstahlssicherung einen Alarm aus. Der Mitarbeiter des Discounters sprach die Männer an und kontrollierte deren mitgeführten Rucksack. Unvermittelt versuchten die beiden auf den Angestellten einzuschlagen, um anschließend sogleich die Flucht zu ergreifen. Hierbei blieb der Rucksack samt Diebesgut zurück.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: die erste Person hat eine helle Hautfarbe und trug eine schwarze Regenjacke sowie eine schwarze Hose; die zweite Person hat ebenfalls eine helle Haut sowie helle Haare, trug eine kurze rote Hose und ein weißes T-Shirt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Dieben geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

