POL-KN: (Konstanz, Stadtgarten) Diebstahl aus Bistro-Pavillon

Konstanz, Stadtgarten (ots)

Die kurze Unaufmerksamkeit des Personals dürfte sich ein Dieb zunutze gemacht haben, als dieser am Dienstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, eine hinter einem Bistro-Tresen im Stadtgarten liegende Handtasche einer Beschäftigten entwendet hat. Der unbekannte Täter betrat das als Pavillon am See bekannte Bistro, während sich die Mitarbeiter im hinteren Bereich aufhielten. Unbemerkt nahm der Täter die hinter dem Tresen liegende Handtasche einer Beschäftigten an sich. Erst später fiel der Diebstahl der Tasche auf. Eine im Bistro installierten Video-Überwachung zeichnete das Handeln des Diebes auf. Der Täter wird dem Obdachlosen-Milieu zugeordnet. Bei der Überprüfung einer in der Nähe liegenden Lagerstätte konnte die Handtasche wieder aufgefunden werden, der Geldbeutel aber fehlte. Hinweise zu der Tat oder dem noch unbekannten Dieb nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

CK

