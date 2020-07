Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoraser richtet hohen Sachschaden an und flüchtet (21.07.2020)

Furtwangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit rund 30.000 Euro Gesamtsachschaden, den ein 16-Jähriger BMW X3-Fahrer gegen 23.30 Uhr in der Wilhelmstraße verursacht hat. Der junge Mann war ohne Führerschein und mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Bismarckstraße unterwegs, weshalb er in einer Kurve in der Ortsmitte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier prallte er mit dem schweren SUV zunächst gegen einen Straßenpoller und dann gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls riss diese ab und flog gegen die Hausfront einer Pizzeria, wo ein Glasfenster und eine Reklametafel zu Bruch gingen. Nachdem sich der BMW einmal um die eigene Achse gedreht hatte und schließlich zum Stillstand gekommen war, flüchtete der junge Mann zu Fuß. Die Polizei konnte ihn jedoch kurz darauf ermitteln. Sie bemerkten bei ihm deutlichen Atemalkohol und den Beamten entging auch nicht, dass der junge Fahrer offensichtlich unter Drogenbeeinflussung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille, ein Drogenvortest verlief positiv. Den jungen Raser erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Zeugen gaben darüber hinaus an, dass sich der BMW-Fahrer offensichtlich ein "Rennen" mit dem Fahrer eines roten Hyundai i30, mit auffällig goldenen Felgen, geliefert hatte. Die Polizei bittet deshalb Personen, die Angaben zum Unfall oder dem gesuchten Hyundai machen können, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

