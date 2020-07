Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (21.07.2020)

Schönwald (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 20-jähriger Motorradfahrer zu, der am gestrigen Nachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 5728 von Schönberg in Richtung Unterkirnach unterwegs war. Kurz nach dem Ortsende kam er in einer scharfen Linkskurve unterhalb des Mühleberg zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An seiner Suzuki 650 entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

