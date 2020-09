Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad und PKW kollidieren beim Abbiegen/Überholen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hundsbach (ots)

Beim Überholvorgang sind am Sonntagmittag ein PKW und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Sozius auf dem Kraftrad wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Um 12:40 Uhr waren der PKW Ford und das Motorrad BMW auf der Landesstraße 182 in Hundsbach in Richtung Becherbach/Kirn unterwegs. Als der Ford an der Einmündung Hauptstraße / Pfarracker abbiegen wollte, touchierte der Motorradfahrer dessen Fahrerseite beim Überholvorgang. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beiden Fahrzeugführern werden verkehrswidrige Verhaltensweisen vorgeworfen. Wenn beide sorgfältiger gefahren wären, hätte der Unfall vermieden werden können. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell