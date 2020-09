POL-PDTR: Zweifache Ladendiebin geschnappt Rollerfahrer ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Polizeidirektion Trier

Gleich zweimal schlug eine ältere Dame am Donnerstag Vormittag, 03.09.2020, in der Fußgängerzone Oberstein als Ladendiebin zu. In einem Second-Hand-Laden entwendete sie eine Kleidungsstück, wurde aber durch eine Verkäuferin bei der Flucht aus dem Geschäft noch gesehen. Durch die gute Personenbeschreibung konnte die Frau dann später am Bahnhof in Idar-Oberstein durch eine Streife erkannt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass diese zudem noch weiteres, geringwertiges Diebesgut aus einem Discounter mitgehen ließ.

Am Abend fiel dann noch einer Streife ein Motorroller auf, welches mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen geführt wurde. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Fahrer zudem keine Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad hatte und dass Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben war.

Beide Personen müssen sich nun für die begangenen Taten strafrechtlich verantworten.

