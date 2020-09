Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

Waldrach (ots)

Am Sonntag, dem 30.08.2020, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Gartenstraße in 54320 Waldrach zu einem Vorfall, bei dem ein mit mehreren Personen besetzter PKW zwei Personen gefährdete, welche sich in der unmittelbaren Nähe zu einem geparkten Auto befanden. Der PKW befuhr aus Richtung Pätscherweg kommend die Gartenstraße in Richtung Hermeskeiler Straße. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Pkw Suzuki Swift, blau - weiße Farbe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich Tel: 06502 9157-0 zu melden.

