Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Motorradfahrer bei Überholmanöver verletzt

Mainz-Laubenheim (ots)

Freitag, 15.05.2020, 11:55 Uhr

Ein 49-Jähriger Motorradfahrer aus Nackenheim wird am Freitagvormittag bei einem Unfall verletzt. Gegen 11:55 Uhr ist der 49-Jährige mit seiner Yamaha auf der B9 in Richtung Mainzer Innenstadt unterwegs. Als er kurz vor der Anschlussstelle zur Autobahn A60 einen Pkw überholen will, kommt der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Der 49-Jährige wird bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern versorgt und später vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die B9 ist zwischen den Anschlussstellen Laubenheim und der Auffahrt zur A60 zeitweise voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich auf dem Anflug, musste aber nicht eingesetzt werden.

