Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kabeltrommeln gestohlen //Krummhörn/Pilsum - Schuppen aufgebrochen//Krummhörn/Pewsum - Nichts mitgenommen

Altkreis Norden (ots)

Im Zeitraum vom 16. Bis zum 20. Juli 2020 wurden von einer Baustelle in der Gewerbestraße in Norden zwei handelsübliche Kabeltrommeln gestohlen. Auf jeder Kabeltrommel befanden sich ca. 50 Meter Kabel. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen

Im Tatzeitraum vom 05. Bis zum 19. Juli wurde am Greetsieler Weg, Ecke Koyelweg einer ehemaliger Schafstall aufgebrochen. Der ca. 5x5 m große Schuppen dient als Lagerraum. Dort wurden u.a. Werkzeuge gelagert. Der bzw. die bislang unbekannten Einbrecher beschädigten mehrere Vorhängeschlösser, um in den Lagerraum zu gelangen. Anschließend entwendeten die Unbekannten eine Motor-Kettensäge der Marke Stihl mit einem orangefarbenen Koffer und eine Handkreissäge der Marke Bosch. Hinweise zur Aufklärung der Straftat sowie Verbleib des Diebesgutes werden an die Polizeistation in Pewsum unter 04923/80571-0 erbeten.

Am gestrigen Montag schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 13.45 und 17.30 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite eines roten VW Golf ein. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Sparkasse in Pewsum. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts gestohlen. Wer Hinweise zu dem Vorfall in Pewsum geben kann, melde sich bitte bei der Polizeistation in Pewsum unter 04923/80571-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell