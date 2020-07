Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Sandhorst - Räume durchsucht //Wiesmoor - Sachbeschädigung beim Hallenbadcafe

Altkreis Aurich (ots)

In der Nacht zu heute wurde in ein Autopflegecenter an der Dornumer Straße eingebrochen. Die Eindringlinge schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten anschließend in die Räume der Firma. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht. Mit etwas vorgefundenem Bargeld verließen die Einbrecher den Tatort wieder. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

In der Nacht zu letztem Sonntag wurde auf der Terrasse vor dem Hallenbadcafe an der Wittmunder Straße eine Gartengarnitur bestehend aus einem Tisch und fünf Stühlen beschädigt. Die bislang unbekannten Sachbeschädiger gelangten offensichtlich ungehindert auf das Grundstück des dortigen Hallenbades und zerschlugen anschließend die Kunststoffmöbel. Sachdienliche Täterhinweise nimmt die Wiesmoorer Polizei unter 04944/9169110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell