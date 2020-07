Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - betrunken auf Roller

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.07.2020 konnte ein 56-jähriger Rollerfahrer in der Weinstraße in Wachenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Fahrer augenscheinlich nicht unerheblich Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 3,18 Promille. Der Schlüssel des Mofas wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

