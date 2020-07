Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Beleidigung nach Parkverstoß

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.07.2020 kam es im Hinteren Graben in Wachenheim zu einer Beleidigung im Rahmen von unterschiedlichen Sichtweisen hinsichtlich eines nicht ordnungsgemäß geparkten PKW. Ein 44-Jähriger machte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes darauf aufmerksam, dass diese in einem Halteverbot stehen würde. Er fertigte dann ein Foto von der Parksituation um dieses dem zuständigen Ordnungsamt mitzuteilen. Daraufhin zeigte ihm die bislang unbekannte Fahrerin den sogenannten "Vogel". Da sich der Zeuge in seiner persönlichen Ehre verletzt fühlte, wird nun gegen die Fahrerin wegen Beleidigung ermittelt.

