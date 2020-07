Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - defektes Elektrogerät auf den Grill gelegt

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.07.2020 konnten Anwohner in der Gartenstraße in Bad Dürkheim den Geruch von verbranntem Plastik wahrnehmen. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 24-jähriger Wohnungsinhaber auf seinem Balkon einen Holzkohlegrill ordnungsgemäß befeuert hatte. Neben dem Holzkohlegrill, welcher mit glühender Holzkohle gefüllt war, stand jedoch eine verbrannte elektronische Musikbox. Um seiner Wut über den eingetretenen Defekt des Gerätes Ausdruck zu verleihen, hatte er es einfach auf seinen Grill gelegt. Eine Brandgefahr für das Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Stadtverwaltung Bad Dürkheim wurde über den Einsatz informiert.

