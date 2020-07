POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagabend an der Auricher Straße in Esens. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren auf einem Parkstreifen in Höhe Alter Postweg gegen einen weißen VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Mann soll einen hellen VW Touran mit einem Anhänger mit grauer Plane gefahren haben. Zu dem Vorfall kam es gegen 18.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04462 9110.

