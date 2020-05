Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.05.20

Wildunfälle

Um 05:12 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3459 zwischen Kirchhosbach und Bischhausen. Dabei kam es kurz vor Bischhausen zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Das Reh war nicht auffindbar.

Mit einem Hasen kollidierte gestern Abend, um 21:30 Uhr, eine 25-jährige Eschwegerin, die mit ihrem Pkw auf der B 27 in Höhe der Abfahrt von Ellershausen unterwegs war. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR; der Hase war nicht auffindbar.

Mit dem Auto in die Leitplanken

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege befuhr gestern Abend, um 20:27 Uhr, die B 249 in Richtung Schwebda. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Gemarkung von Schwebda mit dem Auto in die dortigen Leitplanken. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, was eine kurzfristige Sperrung der Bundesstraße erforderlich machte. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 12:55 Uhr ereignete sich gestern Mittag in der Dr.-Gebhard-Straße in Eschwege eine Unfallflucht, nachdem ein Pkw beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug (Opel Vivaro Van) fuhr und dieses beschädigte. Die Fahrerin stieg aus, wartete einen kurzen Moment und fuhr dann davon. Sie soll einen dunklen Opel Corsa fahren und ein Kleinkind dabei gehabt haben. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Portmonee

Angezeigt wurde gestern der mögliche Diebstahl (Fundunterschlagung) einer Geldbörse im Bereich des Getränkemarkts "In der Werraaue" in Wanfried. Ein 52-Jähriger aus Wanfried vergaß am 08.05.20, um 17:45 Uhr, sein Portmonee im Einkaufswagen, als er diesen zurückbrachte. Im Pkw bemerkte er unmittelbar darauf das Fehlen des Portmonees und schaute am Abstellort der Einkaufswagen nach, jedoch ohne Erfolg. Auch Nachfragen im Markt blieben zunächst erfolglos. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld noch persönliche Dokumente; der Schaden wird mit 160 EUR angegeben. Im Zuge der weiteren Nachforschungen konnte festgestellt werden, dass ein älterer Mann den Einkaufswagen nahm und sich offensichtlich auch das Portmonee aneignete. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 65 Jahre alt; ca. 175 cm groß, hagere Gestalt; Teilglatze (weißes Haar); Brillenträger. Er trug eine grüne Hose, ein quergestreiftes Langarmshirt und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Morgen, um 06:52 Uhr auf der B 7 in der Gemarkung von Ringgau-Röhrda ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 39-Jähriger aus Eschwege mit einem Kraftomnibus von Netra kommend in Richtung Datterode. In Höhe der Ortslage von Röhrda setzte ein 56-Jähriger aus Eisenach mit seinem Pkw zum Überholen an. Währenddessen beabsichtigte der Busfahrer nach links in die Ringgauer Straße abzubiegen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es wurde niemand verletzt.

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 05:55 Uhr, eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Weißenborn, die auf der B 27 zwischen Sontra und Berneburg unterwegs war. Das Tier lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 06:10 Uhr kollidierte gestern Morgen eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel mit einem Reh, als sie auf der B 7 von Hessisch Lichtenau in Richtung Waldkappel unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2800 EUR angegeben.

Pkw aufgebrochen

Zwischen dem 09.05.20, 14:00 Uhr und dem 11.05.20, 14:00 Uhr wurde in Hessisch Lichtenau-Retterode ein Pkw VW aufgebrochen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Straße "Am Breiten Berge" abgestellt, wo durch unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldtasche mit 300 EUR Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird ebenfalls mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

