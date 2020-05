Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Gartenhauses

Eschwege (ots)

Um 18:11 Uhr wurde am gestrigen Abend der Brand eines Gartenhauses im Eschenweg in Eschwege gemeldet. Spaziergänger bemerkten das Feuer an dem Gebäude, das sich schnell zu einem Vollbrand ausbreitete. Bei dem Haus handelt es sich um ein ca. 8x5 qm und massiv erbautes Gebäude. Die Feuerwehr konnte noch eine Gasflasche aus dem Gebäude ziehen und kühlen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 25.000 EUR angegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Brand im Waldgebiet

Ein weiteres Feuer wurde heute Morgen, um 06:30 Uhr, in der Gemarkung von Meinhard zwischen Schwebda und Frieda gemeldet. Im Flurstück "Junkerhölzchen" geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine ca. 30 qm große Fläche mit Eichen- und Kiefernbestand in Brand. Der Tatort befindet sich in Hanglage, etwa 100 Meter abseits eines befestigten Weges. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben; eine Anzeige wegen Verdacht auf Brandstiftung erstattet.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

