Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Reifen zerstochen

Saarburg (ots)

In der Nacht von Montag, dem 31.08.2020 auf Dienstag, dem 01.09.2020, ist es in der Trierer Straße in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort in Höhe des Anwesens Nr. 9 abgestellten Pkw gekommen. An dem weißen Citroen Berlingo wurde im Zeitraum zwischen 21:30 und 06:45 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter der vordere rechte Reifen, vermutlich mittels eines Messers, platt gestochen.

Zeugen, welche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

