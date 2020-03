Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Auto kollidiert mit Fahrradfahrerin

Karlsruhe (ots)

Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin, als sie in Eggenstein von einem Pkw-Fahrer erfasst wurde.

Der 48-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel gegen 15.50 Uhr die Gustav-Heinemann-Allee. An der Einmündung in Richtung Eggenstein übersah der Pkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen die Radfahrerin. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte die Frau zu Boden und wurde dabei verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Rennrad-Fahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

