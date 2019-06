Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Trickdieb unterwegs; Pleidelsheim: Unfall - Dacia umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Trickdieb unterwegs

Eine 83 Jahre alte Frau wurde am Montag gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar Opfer eines Trickdiebs. Als die Seniorin gerade in ihren geparkten PKW eingestiegen war, tauchte plötzlich ein unbekannter Mann auf und fragte, ob sie ihm Geld für den Einkaufswagen wechseln könne. Als die Frau ihren Geldbeutel hervor holte, lenkte der Täter sie ab, indem er mit einer Handvoll Kleingeld und einer Kette vor ihr herum wedelte. Im weiteren Verlauf erhielt die Seniorin Kleingeld und übergab dem Unbekannten eine 1-Euro-Münze. Als sie sich kurze Zeit darauf an der Kasse eines benachbarten Discounters stand, bemerkte sie, dass sich kein Scheingeld mehr in ihrem Geldbeutel befand und dass ihre Armbanduhr fehlte. Vermutlich war es dem unbekannten Täter, der etwa 40 Jahre alt ist und als südländischer Typ beschrieben wurde, zuvor gelungen, während des Ablenkungsmanövers die Dame zu bestehlen. Der Wert des Diebesguts wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Pleidelsheim: Unfall - Dacia umgekippt

Zwei leicht verletzte Fahrzeuglenker und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 05.50 Uhr in der Beihinger Straße in Pleidelsheim ereignete. Ein 35 Jahre alter Fiat-Lenker wollte von der Hauptstraße nach links in die Beihinger Straße abbiegen. Der Kreuzungsbereich ist zwar ampelgeregelt, jedoch waren die Ampeln aufgrund der Uhrzeit noch nicht in Betrieb. Im weiteren Verlauf übersah der 35-Jährige mutmaßlich einen 42 Jahre alten Dacia-Fahrer, der die Beihinger Straße in Richtung Freiberg am Neckar befuhr, nahm diesem die Vorfahrt und prallte nahezu ungebremst in dessen Seite. Es besteht die Möglichkeit, dass der 35-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafs die Vorfahrt des Dacia-Lenkers missachtete. Durch den Aufprall geriet der PKW des 42-Jährigen ins Schlingern und kippte schließlich auf die Fahrerseite. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim befand sich mit 21 Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz.

