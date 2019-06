Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Essen auf dem Herd vergessen

Ludwigsburg (ots)

Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen hat am Dienstag gegen 13:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Spitzholzstraße zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Anwohner hatten Rauch aus dem Gebäude bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausrückte, den Wohnungsinhaber aus der Wohnung brachte und die Räume belüftete. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

