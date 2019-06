Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: unbekannter Radfahrer attackiert Fußgänger, Schlägerei in der Myliusstraße, 16-Jähriger nach Discobesuch von Unbekannten geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: unbekannter Radfahrer attackiert Fußgänger

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Radfahrer geben können, der sich am Montag gegen 17.10 Uhr im Bereich eines Zebrastreifens in der Schorndorfer Straße Ecke Fasanenstraße in Ludwigsburg mit einem Fußgänger angelegt hat. Der 53 Jahre alte Fußgänger überquerte gemeinsam mit seiner Familie den Zebrastreifen in Richtung des "Blühenden Barock", als von hinten ein Fahrradfahrer heranfuhr. Der Radler sei anschließend so dicht an den beiden drei Jahre alten Kindern des Fußgängers vorbei gefahren, dass dieser die zwei zur Seite zog, um einen möglichen Unfall zu verhindern. Hierbei schrie er den Radler an und beleidigte diesen auch. Der Radfahrer reagierte, indem er wohl anhielt und den 53-Jährigen mittels einer Geste ebenfalls beleidigte. Die Situation eskalierte im weiteren Verlauf und zwischen den beiden Männern entstand ein Gerangel, wobei der 53-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Er soll dem Unbekannten dann sein Fahrrad hinterher geworfen haben, worauf der Mann davon fuhr. Der Radfahrer wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 190 cm groß beschrieben. Mutmaßlich hatte er eine Glatze bzw. sehr wenig Haar. Er war mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs.

Ludwigsburg: Schlägerei in der Myliusstraße

Zwei 20 und 22 Jahre alte Männer gerieten am Montag gegen 16.35 Uhr in der Myliussstraße in Ludwigsburg aneinander. Grund der Auseinandersetzung waren vermutlich bereits länger andauernde Streitigkeiten, die die beiden nun auch mit Gewalt austrugen. Der 22-Jährige wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Sein älterer Kontrahent muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Ludwigsburg: 16-Jähriger nach Discobesuch von Unbekannten geschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg gegen vier noch unbekannte Täter, die am Donnerstag vergangener Woche einen 16-Jährigen nach einem Discobesuch geschlagen haben sollen. Gemeinsam mit einem Bekannten war der Jugendliche gegen 02.00 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sie im Bereich der Grönerstraße und der Gänsfußallee von den Unbekannten angepöbelt wurde. Hierauf versuchten die zwei Jugendlichen zu flüchten. In der Brenzstraße schubste einer der Täter den 16-Jährigen schließlich in eine Hecke. Als der 16-Jährige seinen Angreifer hierauf beleidigte, schlug ihm dieser zweimal ins Gesicht. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Die vier Unbekannten, von denen zwei Fahrräder mitführten, machten sich anschließend zu Fuß aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141/18-5353 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell