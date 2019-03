Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (380) Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

Gestern Nachtmittag (19.03.2019) brach ein Unbekannter in eine Wohnung im Stadtgebiet Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zu diesem Fall.

Der unbekannte Täter drang zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Linzer Straße (nahe Kreuzung Kärntnerstraße) ein. Aus der betroffenen Wohnung entwendete er anschließend Bargeld sowie eine Armbanduhr.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte am Tatort eine Spurensicherung. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Wohnungseinbruch in der Linzer Straße können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gegeben werden.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell