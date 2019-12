Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Fahrradfahrer stürzt

Ein 68-jähriger Radfahrer wurde in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Fahrradbrücke verletzt. Der stark alkoholisierte Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Vom Rettungsdienst wurde der 68-jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, dort erfolgte auch die ärztliche Entnahme einer Blutprobe.

Allensbach

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Straße "Zum Eichelrain" ereignete. Ein 40-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Straße "Zum Eichelrain" und wollte in Höhe der Einmündung Mühlengasse nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Hierbei kam es zu einer Streifkollision mit dem Pkw eines 19-jährigen Mannes, der von der Mühlengasse nach rechts in die Straße "Zum Eichelrein" abbog. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

Reichenau

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Walahfrid-Strabo-Schule ein "Mühle-Tischspiel" beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, entgegen.

Radolfzell

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am vergangenen Sonntag zwischen 06.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Kulturamtes in der Güttinger Straße zu einem Sachschaden von über 2.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen dort abgestellten Audi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell - Böhringen

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Über 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der L 226 ereignete. Ein von der Oberholzstraße kommender 26-jähriger Autofahrer wollte nach links in die Landesstraße einbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 47-jährigen Frau, die die Landesstraße in Richtung Radolfzell befuhr. Der junge Mann ging davon aus, dass die Frau nach rechts abbiegen wollte, da sie nach seinen Angaben den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt haben soll. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 14.00 Uhr auf der Georg-Fischer-Straße. Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die linke Fahrspur und wollte aufgrund eines vor ihr abbremsenden Fahrzeugs auf die rechte Spur wechseln. Hierbei übersah sie einen auf der rechten Spur befindlichen Pkw eines 26-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

Engen

Unfallzeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Hegaustraße /Ballenbergstraße ereignet hat. Ein 66-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Ballenbergstraße von der Innenstadt kommend und bog an der Kreuzung nach rechts ab. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf der Hegaustraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Autofahrer gaben an, bei grün über die Ampel gefahren zu sein. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Angaben machen zu können, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733/9409-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Radfahrer weicht aus und stürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Hauptstraße zu. Eine 34-jährige Autofahrerin hielt in einer Parkbucht und öffnete unverzüglich ihre Fahrertüre, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der nachfolgende Radfahrer konnte zwar einen Zusammenstoß mit der Tür durch eine ruckartige Ausweichbewegung nach links vermeiden, verlor jedoch hierdurch die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Straße. Vorsorglich wurde der Mann von der Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

