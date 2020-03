Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200316 - 0251 Frankfurt-Hausen: Küchenbrand durch Bratenfett

Frankfurt (ots)

(ne)Eine vergessene Bratpfanne mit Öl war gestern Abend die hochwahrscheinliche Ursache eines Küchenbrandes in einem Studentenwohnheim in der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße.

Eine 27-jährige Bewohnerin wollte sich eigentlich Pommes Frites in einer Pfanne zubereiten. Sie ließ die immer heißer werdende Pfanne auf dem Herd zurück und ging in ihr Zimmer. Schließlich entzündete sich das Fett und die Küche fing Feuer. Zwei weitere Mitbewohner erkannten die Gefahr und löschten die Flammen. Parallel alarmierten sie die Feuerwehr. Die stellte am Ende erhöhte CO-Werte fest, so dass insgesamt vier Bewohner des Hauses in ein Krankenhaus kamen. Nach ambulanter Behandlung konnten alle am selben Tag wieder nach Hause. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

