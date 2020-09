Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW fährt zu schnell aus dem Ort

Glanbrücken (ots)

Eine Mittelinsel am Ortseingang soll regelmäßig zur Geschwindigkeitsreduzierung des Verkehrs innerhalb der Ortschaft auf die vorgeschriebenen 50 Kilometer / Stunde beitragen. Ein LKW-Fahrer fuhr am Montagmittag mit seinem Lastkraftwagen über die B 420 durch Glanbrücken in Richtung Offenbach-Hundheim. Am Ortsausgang steuerte er zunächst gegen den Bordstein rechts, lenkte dagegen, fuhr links über die dortige Verkehrsinsel und touchierte hierbei noch ein Verkehrszeichen. Am LKW wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Im Ergebnis nahm die Polizei einen Gesamtschaden von rund 300 Euro an. Der Fahrzeugführer erhielt eine Verwarnung mit Verwarngeld unter dem Gesichtspunkt, dass er zu schnell gefahren war. |pilek-AH

