POL-PDKL: PKW kollidiert mit LKW

Meisenheim (ots)

Der Fahrer eines LKW hat am Montagnachmittag einen Zusammenstoß mit einem wartepflichtigen PKW-Fahrer nicht mehr verhindern können. Die beiden Fahrzeuge stießen bei Meisenheim an der Einmündung der Straße Obertor / B 420 zusammen. Der 18-jährige Fahrer eines PKW Skoda wollte aus der Straße Obertor nach links in Richtung Odenbach auf die B 420 einfahren. Hierbei übersah oder unterschätzte der Wartepflichtige den von rechts kommenden auf der Vorfahrtsstraße befindlichen LKW. Das schwere Fahrzeug wurde noch abgebremst, touchierte aber den PKW im Heckbereich. |pilek-AH

