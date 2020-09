Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Vörstetten: Vorsicht beim Aussteigen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein junger Autofahrer gegen 07:10 Uhr in Richtung Gundelfingen durch Vörstetten. Auf der Freiburger Straße, etwa in Höhe der Bäckerei, bemerkte er offensichtlich zu spät, dass sich an einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto die Fahrertür öffnete. Weil ihm ein Auto entgegenkam, konnte der junge Autofahrer nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision mit der Tür des geparkten Autos. Hierbei entstand Sachschaden. Ob dem Fahrzeug im Gegenverkehr, ein roter Pickup, ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist, versucht die Polizei nun zu klären. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

