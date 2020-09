Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut: Auseinandersetzung - zwei Leichtverletzte -Zeugensuche

Freiburg (ots)

Während einer Streifenfahrt wurde am Dienstag, 08.09.2020, gegen 22.25 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wahrgenommen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Gerwig-Straße waren fünf Personen, im Alter von 21 bis 31 Jahren, aus bislang nicht bekanntem Grund in Streit geraten. Zwei Männer wiesen leichte Verletzungen auf. Die Angaben der Beteiligten widersprechen sich und das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung, hierzu werden unter 07751 8316-531, Zeugen gesucht.

