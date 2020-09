Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Radfahrer zusammenstoßen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, gegen 18 Uhr, sind auf einem Radweg am Wutachdamm, beim Gewann "Im Ibrunnen", zwei Radfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin vom Wutachdamm in Richtung Lauchringen und stieß mit einem von rechts kommenden 22-jähriger Radler zusammen. Die 59-Jährige wurde erheblich verletzt, der 22-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Rädern liegt bei etwa 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell