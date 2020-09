Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden (3 Meldungen): Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt // Sachbeschädigung an Schaufenster und Auto // Pedelec-Fahrer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rheinfelden: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

Am Dienstag, 08.09.2020, gegen 10.50 Uhr, fuhr eine 24-jährige Suzuki-Fahrerin auf der Friedrichstraße. Im Bereich der Einmündung zur Schwedenstraße kam die Frau aus unbekanntem Grund zu weit nach rechts und stieß mit einem geparkten Audi zusammen. Durch den Aufprall wurde der Suzuki gedreht und kam mit der hinteren Fahrzeughälfte auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich am Suzuki ein weiterer Schaden am Heck befand. Dieser könnte vermutlich von einem weiteren, bislang unbekannten Autofahrer verursacht worden sein, welcher die Unfallstelle passiert hatte und mit dem Suzuki zusammengestoßen war. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

Rheinfelden: Sachbeschädigung an Schaufenster und Auto - Zeugensuche

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen, 06./07.09.2020, wurde am Kirchplatz in Rheinfelden eine Schaufensterscheibe eines Bistros beschädigt. Offenbar wurde hier mit einem Stein mehrmals gegen die Scheibe geschlagen, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Im gleichen Zeitraum wurde auch an einem geparkten Auto ein Vorderreifen zerstochen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

Rheinfelden: Pedelec-Fahrer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Dienstag, 08.09.2020, gegen 18.45 Uhr, stürzte ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer ohne Fremdeinwirkung auf einem Radweg an der Beuggener Straße. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

