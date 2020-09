Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, zwischen 9 und 18 Uhr, wurde versucht in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße einzubrechen. An einer Terrassentür der Erdgeschosswohnung konnten Hebelspuren gefunden werden. Es war dem Unbekannten jedoch nicht gelungen, die Tür zu öffnen. An der Terrassentür entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet Zeugen sich zu melden. Meldungen können auch per E-Mail loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erfolgen.

