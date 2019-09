Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Fußgänger schwer verletzt

Itterbeck (ots)

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, rannte ein neunjähriger aus Nordhorn ohne auf den Verkehr zu achten über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße. Hierbei übersieht er den herankommenden PKW eines 63-jährigen aus den Niederlanden, welcher den Parkplatz des Einkaufsmarktes in Richtung Hauptstraße quert. Der neunjährige Junge stößt auf Höhe der Beifahrertür mit dem Pkw zusammen und verletzt sich schwer. Am Pkw entsteht kein Schaden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der neunjährige mit dem Rettungshubschrauber in die Euregio-Klinik in Nordhorn verbracht. /eot

