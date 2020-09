Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg/Schopfheim (2 Meldungen): Zeugensuche nach Verdacht der Körperverletzung // Verdacht der Körperverletzung

Maulburg: Zeugensuche nach Verdacht der Körperverletzung - Zeugensuche

Nachträglich wurde der Polizei eine mögliche Körperverletzung in Maulburg gemeldet. Ein 40-jähriger Mann befand sich hier am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 23.50 Uhr, in der Bahnhofstraße, bei einem Kiosk. Plötzlich soll neben ihm ein Fahrzeug angehalten haben, aus welchem vier Männer ausstiegen. Zwei sollen sofort auf den 40-Jährigen losgegangen sein und es soll zu einem Schlagabtausch gekommen sein. Einer der Männer soll auch ein Messer in der Hand gehalten haben, welches jedoch nicht eingesetzt wurde. Die Männer begaben sich daraufhin wieder in ein nicht näher bekanntes Auto mit französischer Zulassung und fuhren davon. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung wahrgenommen hatten.

Schopfheim: Verdacht der Körperverletzung - Zeugensuche

Am Dienstag, 08.09.2020, gegen 19.40 Uhr, wurde der Polizei ein Streit zwischen mehreren Personen im Bereich der Evangelischen Stadtkirche gemeldet. Am besagten Ort konnten etwa 15 Personen angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen zwei Jugendlichen zum Streit und anschließenden Faustschlägen gekommen sein. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

