Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Quakenbrück (ots)

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Quakenbrück die Menslager Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Lerchenweges beabsichtige er nach links abzubiegen. Dies bemerkte eine nachfolgende Autofahrerin zu spät und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem Ford Kuga einer 29-jährigen Frau aus Nortrup. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Menslager Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

