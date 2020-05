Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Autos rasten über Hannoversche Straße

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte eines illegalen Autorennen, das sich am Dienstagabend auf der Hannoverschen ereignete. Ein silberfarbener Mercedes mit Osnabrücker und ein weißer Mercedes AMG C43 mit Bersenbrücker Kennzeichen rasten gegen 20.15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander in Richtung stadteinwärts. Als sie merkten, dass ihnen die Polizei auf den Fersen war, bog der silberfarbener Mercedes an der Kreuzung zur Narupstraße in Richtung Meller Straße, der weiße Wagen dagegen entgegengesetzt in Richtung Schellenbergstraße ab. Die Beamten entschieden sich für die Verfolgung des weißen Mercedes, der dann weiter in die Gesmolder Straße abbog und dort abgestellt wurde. Aus dem Wagen flüchteten zwei 20 Jahre alte Männer aus Osnabrück, die von der Funkstreife gestellt und kontrolliert werden konnten. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der "Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen" eingeleitet und sucht nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die beiden Autos gefährdet wurden. Telefon: 0541/327-2215.

