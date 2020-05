Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Einbruch in Pizzeria

Bohmte (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Pizzeria an der Bremer Straße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld, ein Tablet und Unterlagen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder wem verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300

