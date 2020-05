Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Seniorin wurde am Dom Opfer eines Raubes

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz am Dom zu einem Überfall auf eine 79-jährige Frau. Die Seniorin stand gegen 17.55 Uhr an der geöffnete Beifahrertür ihres Autos und lud den Einkauf in das Fahrzeug, als sie plötzlich von hinten zu Boden gerissen wurde. In der Folge nahm ihr ein unbekannter Mann mit Gewalt die teure Damenarmbanduhr vom Handgelenk ab und rannte damit in den "Hexengang" und in Richtung der Gymnasien weg. Passanten hörten die Hilferufe der Frau und kümmerten sich um das Opfer. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Belmerin ins Krankenhaus. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos. Der Räuber war etwa 30 Jahre alt, mit circa 190cm bis 195cm recht groß und vom Aussehen her eher ein dunklerer Typ. Er trug einen Bart, hatte kurze Haare und trug zur Tatzeit insgesamt dunkle Kleidung mit einer braunen Windjacke. Die Polizei bittet im vorliegenden Raub um weitere Hinweise auf den Täter. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der 0541/327-2215 oder -3203.

