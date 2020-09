Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/Gärtringen/Nufringen: Außenspiegel gestohlen; Holzgerlingen: Blitzeranhänger zum dritten Mal beschädigt; Magstadt: Unfallflucht auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg / Gärtringen / Nufringen: Außenspiegel gestohlen

Auf die Spiegelgläser von Außenspiegeln hatten es noch unbekannte Täter in den vergangenen Nächten in Herrenberg sowie Gärtringen und Nufringen abgesehen. Zwischen Sonntag 22.30 Uhr und Montag 07.15 Uhr schlugen die Diebe in der Berliner Straße in Herrenberg zu. Sie entfernten beide Spiegelgläser eines geparkten BMW fachmännisch und ließen diese mitgehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben möglicherweise dieselben Täter in der Bahnhofstraße und der Schönbuchstraße in Gärtringen ihr Unwesen. Hier waren zwei BMW betroffen. Wieder erfolgte der Ausbau der Spiegelgläser fachgerecht. Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag entwendeten die Unbekannten weitere Spiegelgläser in der Hauptstraße, der Schulstraße, dem Hägelesweg sowie der Affstätter Straße in Nufringen. Zwei BMW und zwei Mercedes wurden durch die Täter angegangen. An einem Mercedes wurde eines der Gläser, beim Versuch es zu demontieren, beschädigt. Der Wert der Beute dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, zu melden.

Holzgerlingen: Blitzeranhänger zum dritten Mal beschädigt

Innerhalb der vergangenen zweieinhalb Wochen wurde der Blitzeranhänger des Landratsamts Böblingen zum dritten Mal beschädigt. Der Enforcement Trailer stand auch dieses Mal an der Bundesstraße 464 im Bereich der Einmündung zum Industriegebiet Buch. Ein noch unbekannter Täter besprühte die Messscheibe zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 07.50 Uhr mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu den beiden vorausgegangenen Taten, über die wir am 24. August und am 03. September bereits berichteten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, entgegen.

Magstadt: Unfallflicht auf der B 464

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 06.30 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe der Anschlussstelle Magstadt-Nord ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, noch Zeugen. Eine 30 Jahre alte Porsche-Fahrerin war auf der B 464 in Richtung Renningen unterwegs. Ein noch unbekannter PKW-Lenker fuhr ihr entgegen. Auf Höhe der Anschlussstelle kam der Unbekannte aus unbekannter Ursache zu weit nach links und überfuhr die Mittelinie. Die 30-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und touchierte in der Folge die rechtsseitig verlaufende Leitplanke. Der Unbekannte, der in einem dunklen VW, eventuell Golf oder Bora saß, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Am Porsche entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

