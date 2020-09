Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die am Samstag in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr hatte sich ein noch unbekannter Täter in den Innenräumen des Kulturzentrums aufgehalten. Im Bereich der Stadtbibliothek im dortigen Leseraum beschädigte der Unbekannte auf noch ungeklärte Art und Weise eine Trennwandglasscheibe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Darüber hinaus kann der Leseraum aufgrund der Gefahr eines Glasbruchs derzeit nicht genutzt werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 zu melden.

