POL-LB: Sindelfingen: Mülleimerbrand, Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Mülleimerbrand

Am Montagmorgen wurde im Spechtweg in Sindelfingen eine brennende Bioabfalltonne entdeckt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Durch das Feuer, das zwischen Sonntag 23.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr ausbrach, wurde auch ein VW beschädigt, der in nächster Nähe zu der Tonne stand. Der Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße

Ein nicht mehr fahrbereiter Ford und ein Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 12.50 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen ereignete. Zunächst hatten ein 48 Jahre alter Ford-Lenker und ein 55-jähriger Renault-Fahrer die Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Böblingen, aus Richtung Stuttgart kommend, verlassen. Beide wollten dann nach links in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Der 48-Jährige im Ford befand sich auf der rechten der beiden Linksabbiegespuren, während der Renault-Fahrer auf der linken stand. Als die Ampel auf "grün" umsprang fuhren beide an. Noch während des Abbiegevorgangs wollte der 48-Jährige vermutlich auf die linke Spur wechseln, wobei er den Renault wohl übersah. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Anschließend übersteuerte der Ford-Lenker mutmaßlich, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Grünstreifen gegen einen Baum. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

