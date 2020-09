Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Peugeot-Fahrer von Sonne geblendet

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 80-Jähriger von der Sonne geblendet wurde, ereignete sich am Montag gegen 09:20 Uhr in Weil der Stadt ein Verkehrsunfall. Der 80-Jährige wollte mit einem Peugeot von der Max-Caspar-Straße nach links in die Merklinger Straße einbiegen. Aufgrund der Sonnenblendung übersah er beim Abbiegen den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 57-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell