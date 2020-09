Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Bietigheim-Bissingen; Verkehrsunfall im Bereich Besigheim; Räuberischer Diebstahl in Bietigheim-Bissingen; Ruhestörung in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

In einem Wohngebiet, dass sich nördlich der Löchgauer Straße in Bietigheim befindet, trieb ein noch unbekannter Täter zwischen Freitag 17:00 Uhr und Sonntag 14:00 Uhr sein Unwesen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte in ein Wohnhaus, dass er anschließend durchsuchte. Ob ihm hierbei auch etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 4050, in Verbindung zu setzen.

Besigheim: Unfall fordert zwei Verletzte

Eine Leichtverletzte und ein Schwerverletzter forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16:30 Uhr auf dem Enztal-Radweg, unterhalb von Besigheim, ereignete. Zum genannten Zeitpunkt war ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Besigheim unterwegs. Im Bereich einer Bahnunterführung führte der 63-Jährige mutmaßlich einen Schulterblick durch. Hierbei geriet er offenbar zu weit nach links und stieß mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Handbike-Fahrerin zusammen. Durch die Kollision mit dem Handbike (Adaptivbike mit Rollstuhl) verlor der 63-jährige Mann die Kontrolle über sein Zweirad und überschlug sich. Während die Frau leichte Verletzungen erlitt, musste der Mann aufgrund schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelfiliale

Am Samstag gegen 16:40 Uhr betraten eine 18-jährige Frau und ein 30 Jahre alter Mann eine Lebensmittelfiliale in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen. Das Duo, bei dem es sich vermutlich um ein Pärchen handelt, hielt sich im Kassenbereich auf. Dort beobachtete ein Ladendieb, dass der 30-Jährige eine Packung Tabak in seine Kleidung steckte und seine Begleitung offenbar versuchte, mit ihrem Körper die Sicht zu verdecken. Während die junge Frau an der Kasse stehen blieb, um die restlichen Einkäufe zu zahlen, verließ ihr Partner samt Beute den Einkaufsmarkt. Nachdem der Ladendetektiv die 18-Jährige hierauf angesprochen und in sein Büro gebeten hatte, weigerte sie sich mitzugehen. Aufgrund dessen hielt der Detektiv sie an der Kleidung fest. Daraufhin soll sie ihn mit dem Ellenbogen in den Bauch gestoßen und leicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf riss sie sich los und rannte in Richtung Ausgang. Dort konnte der Detektiv sie ein zweites Mal festhalten. Bei einem erneuten Losreißen stieß die Frau gegen die Ausgangstür, die dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss flüchtete die 18-Jährige aus der Filiale. Der Detektiv nahm umgehend die Verfolgung der beiden Personen auf und alarmierte die Polizei. Hinzugezogene Einsatzkräfte trafen den 30-jährigen Mann letztendlich im "Overland Park Garten" an und nahmen in vorläufig fest. Zuvor hielt er sich in einem Gebüsch auf und versuchte das Diebesgut zu verstecken. Mit Handschließen fixiert schrie der 30-Jährige daraufhin lautstark umher und versuchte sich vehement aus den Griffen der Polizisten zu lösen. Im Rahmen dieser Widerstandshandlung wurde er und ein Polizist leicht verletzt. Nachdem eine Unterstützungsstreife eingetroffen war, tauchte plötzlich auch die 18-jährige Komplizin wutentbrannt an der Örtlichkeit auf und forderte die Freilassung ihres Partners. Auch sie wurde mit Handschließen gefesselt und schlussendlich zusammen mit dem 30-jährigen Querulanten zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Nachdem sich beide wieder beruhigt hatten und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen. Obendrein wird sich die 18-jährige wegen Körperverletzung und der 30-Jährige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Bietigheim-Bissingen: Ruhestörung durch Personengruppen

Am Samstag kurz nach 22:00 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und teilte eine Ruhestörung zwischen Metterzimmern und Löchgau mit. Eine Streife begab sich daraufhin zur genannten Örtlichkeit und traf an dem Grillplatz "Eselshütte" etwa 15 friedlich gestimmte Personen an. Sie wurden zunächst zur Ruhe ermahnt und über die weiteren Konsequenzen bei einer erneuten Anfahrt aufgeklärt. Im weiteren Verlauf des Abends meldete sich der Anrufer nochmals bei der Polizei und beschwerte sich über eine erneute Lärmbelästigung. Nachdem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Grillplatz aufgesucht hatten und auf verbal aggressive sowie unkooperative Personen gestoßen waren, baten sie die Polizei ebenfalls um Hilfe. Mittlerweile befanden sich drei größere Gruppen zwischen jeweils etwa 10 bis 15 Personen vor Ort. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung wurden die Beamten sehr massiv verbal attackiert. Aufgrund der Überzahl der Personen sah die Streife erstmal von einer Kontrollaktion ab und zog sich zurück. Am Sonntag gegen 01:20 Uhr suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg den Grillplatz auf. Bereits bei der Anfahrt zur "Eselshütte" flüchteten zahlreiche Personen in Richtung der angrenzenden Wälder. Lediglich von elf Personen im Alter von 17 bis 37 Jahren konnten die Personalien erhoben werden. Bis auf einen 21-Jährigen, der zwei Beamten eine beleidigende Geste zeigte, verhielten sich die anderen Personen kooperativ. Im weiteren Verlauf wurde die Musik ausgeschaltet, seitens der kontrollierten Personen der Müll weggeräumt und von mehreren Jugendlichen die Eltern kontaktiert. Darüber hinaus wurde noch ein Platzverweis ausgesprochen. Nachdem die Ruhe wiederhergestellt war, rückten die Beamten wieder ab. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell