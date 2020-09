Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachschaden nach Unfallflucht in Möglingen; Rindenmulch auf Spielplatz in Ludwigsburg-Eglosheim in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Sachschaden nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mit seinem Fahrzeug zwischen Sonntag, 9:00 Uhr, und Montag, 6:10 Uhr, einen in der Beethovenstraße in Möglingen abgestellten Ford. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07154 1313 0 an das Polizeirevier Kornwestheim melden.

Ludwigsburg-Eglosheim: Rindenmulch auf Spielplatz in Brand geraten

Am Sonntag geriet gegen 14:55 Uhr der Rindenmulch eines Spielplatzes in der Hirschbergstraße in Ludwigsburg-Eglosheim in Brand. Polizeibeamte des Polizeireviers Ludwigsburg fanden Reste einer Shisha-Kohle unterhalb einer hölzernen Spielerhöhung. Diese hatte vermutlich den Rindenmulch entzündet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Ludwigsburg gelöscht. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung dauern an. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter Tel. 07141 18 5353 Zeugenhinweise entgegen.

