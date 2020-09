Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gemarkung Freiberg am Neckar: Unfall mit drei Fahrzeugen fordert sechs verletzte Personen und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhren eine 20-jährige Fahrerin eines Opel und ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Nach derzeitigem Stand verlor die Fahrerin des Opels, welche sich auf der rechten Spur befand, zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in der Folge gegen den Mercedes des 59-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der mittleren Spur fuhr. Dieser wurde wiederum aufgrund des Zusammenstoßes gegen den Nissan einer 26-jährigen Fahrerin, welche die linke Spur befuhr, geschleudert. Der Mercedes und der Nissan überschlugen sich mehrfach und kollidierten in der Folge mit dem dortigen Fahrbahnteiler aus Beton. Der Nissan kam im Anschluss an den Unfall auf der Seite zum Liegen. Aufgrund des Geschehens wurde die 20-jährige Fahrerin des Opels leicht verletzt, im Mercedes wurden der 59-jährige Fahrer leicht und seine 58-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im Nissan wurde die 26- jährige Fahrerin sowie die 14- und 18-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 45.000 Euro. Aufgrund des Unfalls entstand ein Stau, welcher zweitweise bis zur Anschlussstelle Mundelsheim reichte. Zur Versorgung der verletzten Personen waren fünf Rettungswagen, ein Krankentransportwagen sowie ein Notarzt vor Ort. Zur Bergung der Fahrzeuge waren an der Unfallstelle die Feuerwehren der Gemeinde Pleidelsheim und der Stadt Freiberg mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften eingesetzt. Zur Unfallaufnahme waren vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz.

