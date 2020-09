Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Polizei räumt Rathausplatz

Ludwigsburg (ots)

Rund ein Dutzend Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 18 Jahren sorgten am Samstag gegen 22.00 Uhr für einen Einsatz der Polizei auf dem Rathausplatz in Gerlingen. Nachdem ein Zeuge in der Rathaustiefgarage erst einen lauten Knall und anschließend eine beschädigte Notausgangsleuchte sowie eine größere Personenansammlung festgestellt hatte, alarmierte er die Polizei. Mehrere Polizeibeamte führten hierauf Personenkontrollen durch. Ein 16- und ein 17-Jähriger verhielten sich aggressiv gegenüber den Beamten und stellten die durchgeführten Maßnahmen in Frage. Insbesondere der 17-Jährige versuchte während der Kontrollmaßnahmen auch weitere Personen aus der Gruppe, die größtenteils unter Alkoholeinfluss zu stehen schienen, gegen die Polizei aufzustacheln. Nachdem die Gruppe ihren Müll beseitigt hatte, wurden sie von den Beamten des Platzes verwiesen. Der Platzverweis wurde über den Rathausplatz hinaus auch auf das Gelände der Brückentorhalle und auf das Schulgelände ausgedehnt und galt bis Sonntagmittag. Bis auf den 17-Jährigen, der erst auf Nachdruck dem Platzverweis Folge leistete, kamen alle anderen der Aufforderung den Rathausplatz zu verlassen ohne weitere Zwischenfälle nach. Der Sachschaden, der in der Tiefgarage entstand, wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Örtlichkeiten wurden am Abend und in der Nacht noch mehrfach bestreift. Es konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Am frühen Sonntagmorgen jedoch, gegen 03.20 Uhr, mussten Beamte des Polizeireviers Ditzingen erneut Platzverweise gegen Personen aussprechen, die sich im Bereich rund um den Rathausplatz aufhielten. Nachdem eine Ruhestörung gemeldet worden war, trafen die Polizisten insgesamt etwa 25 Personen an, die kontrolliert wurden und anschließend den Platz räumen mussten.

