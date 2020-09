Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall in der Brennerstraße; BAB 8/Sindelfingen: alkoholisierter LKW-Fahrer in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Unfall in der Brennerstraße

Am Sonntag ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Brennerstraße in Leonberg ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand. Eine 25 Jahre alte Opel-Fahrerin, die einen 27-jährigen Beifahrer und ein drei Jahre altes Kind an Bord hatte, wollte von der Brennerstraße nach links in die Wasserbachstraße abbiegen. Mutmaßlich übersah sie hierbei eine entgegenkommende 23 Jahre alte Audi-Fahrerin und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die 23-Jährige und der 27 Jahre alte Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

BAB 8/Sindelfingen: alkoholisierter LKW-Fahrer in Unfall verwickelt

Vermutlich mit mehr als 1,5 Promille war ein 51 Jahre alter LKW-Lenker am Sonntagabend auf der Bundesautobahn 8 im Bereich Sindelfingen unterwegs. Der 51-Jährige hatte gegen 20.40 Uhr im Bereich der Tankstelle der Rastanlage Sindelfinger Wald einen Renault gestreift. Der 37-jährige Fahrer hatte noch versucht, durch Rufen den LKW-Lenker auf den Unfall aufmerksam zu machen, doch dieser war weitergefahren. Stattdessen befand sich jedoch eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zufällig auf der Rastanlage. Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Flüchtigen auf und konnten den Sattelzug schließlich auf Hohe des Autobahnkreuzes Stuttgart stoppen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beide dem 51-Jährigen fest. Ein Test verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er durfte nicht mehr weiterfahren, stattdessen musste ein Ersatzfahrer die Tour übernehmen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

